Cambiano le gerarchie sulla sinistra, Repubblica: "Parisi ha spodestato Gosens"

Oggi alle 08:26Primo Piano
di Redazione FV

"Che duello sulla fascia l’indispensabile Parisi ha spodestato Gosens", questo il titolo di Repubblica sul tema Fiorentina legato al duello interno nel ruolo di terzino sinistro tra Parisi e Gosens. "Il ribaltone avvenuto sulla corsia mancina durante la gestione Vanoli potrebbe durare visto che gli exit poll danno ancora Parisi in vantaggio in vista di Como.

Niente di ufficiale perché lo scrutinio, ovvero la formazione ufficiale, testimonierà il tutto un’oretta prima del match (in programma sabato alle ore 15), ma l’inversione dei ruoli tra titolare e riserva vista contro il Torino ha dell’incredibile valutando da dove si è partiti.