Serie A, anticipi e posticipi del 27° turno: Udinese-Fiorentina lunedì 2/03
La Lega Serie A ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi validi per il ventisettesimo turno di campionato. Si inizierà da Parma Cagliari, in programma per le 20:45 di venerdì 27 febbraio e si terminerà proprio con Udinese-Fiorentina, prevista per le 20:45 di lunedì 2 marzo. Questo il programma completo della giornata. 

Venerdì 27 febbraio 
20:45 | Parma - Cagliari 

Sabato 28 febbraio 
15:00 | Como - Lecce 
18:00 | Verona - Napoli 
20:45 | Inter - Genoa 

Domenica 1 marzo 
12:30 | Cremonese - Milan 
15:00 | Sassuolo - Atalanta 
18:00 | Torino - Lazio 
20:45 | Roma - Juventus 

Lunedì 2 marzo 
18:30 | Pisa - Bologna 
20:45 | Udinese - Fiorentina