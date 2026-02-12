Designazioni arbitrali, Como-Fiorentina affidata a Marchetti: Maresca al Var

L'AIA, come di consueto, attraverso un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per la 25^ giornata di Serie A. La sfida della Fiorentina, impegnata sabato alle 15 allo stadio Sinigaglia di Como, è stata affidata a Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. I suoi assistenti saranno Baccini e Politi, mentre il quarto uomo sarà Di Marco. Al Var invece ci sarà Maresca, mentre all'Avar ci sarà Giua. Questa la squadra arbitrale completa:

COMO – FIORENTINA Sabato 14/02 h. 15.00

MARCHETTI

BACCINI – POLITI

IV: DI MARCO

VAR: MARESCA

AVAR: GIUA