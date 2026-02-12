Harrison titolare contro il Como? Ballottaggio aperto con Parisi sulla destra

vedi letture

Oltre ai progressi di Albert Gudmundsson e Daniele Rugani, entrambi in fase di recupero dai rispettivi infortuni, contro il Como Paolo Vanoli potrà contare su tutto il gruppo squadra al completo. La principale questione della settimana riguarda il sostituto di Gudmundsson, almeno all’inizio della partita. A sinistra sarà confermato Solomon, dove si sente più a suo agio, mentre a destra il ballottaggio è tra Parisi e Harrison. Proprio l’inglese sta cercando di accelerare l’inserimento: l’ingresso contro il Torino ha convinto lo staff, dimostrando utilità anche senza palla.

Contro il Como potrebbe arrivare la sua prima chance da titolare. Obiettivo sfruttarla al massimo: Jack si gioca presente e futuro in viola. Lo riporta La Nazione.