Il piano di Palladino per uscire indenne da San Siro: una Fiorentina "sporca e cattiva"

Nel parlare del momento della Fiorentina, il Corriere dello Sport definisce la formazione di Raffaele Palladino "machiavellica", con trame di gioco ridotte all'osso; verticale, anzi verticalissima, senza troppi fronzoli. Nel momento più complicato il tecnico viola è ripartito dalle cose più semplici, che stanno però portando al massimo risultato. Nove punti nelle ultime tre, merito soprattuttto di una difesa tornata ad altissimi livelli.

Anche stasera, a San Siro, servirà una linea difensiva perfetta: per farlo, Palladino si affiderà al redivivo Marin Pongracic e soprattutto al capitano, Luca Ranieri, uno dei migliori giovedì scorso, gol a parte. Mai come adesso il venticinquenne spezzino si sta dimostrando, assieme a Gosens, il termostato emotivo del gruppo, leader e anima di una squadra che pende dai suoi tackle, dalle urla e dagli abbracci che distribuisce ai compagni. A loro due il compito di fermare la Thu-La, Thuram-Lautaro. Pur conscio che a San Siro - e con un'Inter "avvelenata" per le tre scoppole subite - cambierà tutto, Palladino è intenzionato a riproporre l'atteggiamento corazzato dell'altra sera: e allora palla agli avversari, attesa e duelli con Pongracic e Ranieri, a fare la guerra contro Thuram (o Taremi) e Lautaro, per una Fiorentina, che pure stavolta dovrà essere - almeno dietro - "brutta, sporca e cattiva".