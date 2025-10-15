Il piano d'emergenza di Pioli secondo Il Tirreno: senza Kean tocca a Piccoli
FirenzeViola.it
Secondo quanto riportato questa mattina da Il Tirreno, l’infortunio di Moise Kean durante Estonia–Italia ha creato grande preoccupazione in casa Fiorentina in vista della sfida contro il Milan del 19 ottobre a San Siro. L’attaccante azzurro ha lasciato il campo per un problema fisico e la sua presenza è in forte dubbio, costringendo Pioli a preparare un piano d’emergenza con Roberto Piccoli possibile titolare. Restano da valutare anche le condizioni di Dodò e Fazzini, mentre Pongracic sarà disponibile.
Il Milan, pur favorito per risultati e classifica, arriva alla partita con diversi problemi di rosa: out Saelemaekers, da monitorare Gimenez, Estupiñan e Pulisic, mentre Leao e Rabiot puntano al rientro.
Pubblicità
Rassegna stampa
Cara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a oradi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Cara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a ora
2 Una fisarmonica tutta viola per Rocco Commisso. Il regalo di Maximiliano, l'ideatore. "Suoneremo l'inno della Fiorentina"
Copertina
FirenzeViolaViola in Nazionale: ecco il bilancio definitivo delle sfide disputate dai giocatori viola
Angelo GiorgettiBrivido Kean e il mistero del leader scomparso: Gosens primo degli irriconoscibili, domandiamoci perché. Pioli ha sottovalutato la criticità dell’ambiente, ma deve essere protetto. Gli scontenti? Normale ci siano in una rosa troppo lunga
Mario TeneraniPiccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tre
Tommaso LoretoKean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicano
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com