Il piano d'emergenza di Pioli secondo Il Tirreno: senza Kean tocca a Piccoli

Secondo quanto riportato questa mattina da Il Tirreno, l’infortunio di Moise Kean durante Estonia–Italia ha creato grande preoccupazione in casa Fiorentina in vista della sfida contro il Milan del 19 ottobre a San Siro. L’attaccante azzurro ha lasciato il campo per un problema fisico e la sua presenza è in forte dubbio, costringendo Pioli a preparare un piano d’emergenza con Roberto Piccoli possibile titolare. Restano da valutare anche le condizioni di Dodò e Fazzini, mentre Pongracic sarà disponibile.

Il Milan, pur favorito per risultati e classifica, arriva alla partita con diversi problemi di rosa: out Saelemaekers, da monitorare Gimenez, Estupiñan e Pulisic, mentre Leao e Rabiot puntano al rientro.