IL PEGGIORE, Ranieri-Gosens meno brillanti ma sufficienti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sul peggiore in campo nella vittoria dei viola contro il Milan di Fonseca, i quotidiani hanno punti di vista diversi: per La Gazzetta dello Sport il voto più basso tra i viola è di Moise Kean con il 6, mentre TuttoSport decreta Ranieri il peggiore con un 5,5. Per La Nazione il voto più basso è attribuito a Gosens, mentre sul Corriere dello Sport-Stadio i voti più bassi sono attribuiti a Kouame, Cataldi, Gosens e Biraghi (che raggiungono comunque tutti la sufficienza).

Infine il Corriere Fiorentino attribuisce il voto più basso (un 6) a: Gosens, Ranieri, Comuzzo, Bove, Richardson e Cataldi.