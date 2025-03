Il Panathinaikos, la stella Ounahi, l'ex Dragowski e i 50 mila dello Spyros Louis

Il Corriere dello Sport - Stadio ricorda come il Panathinaikos, in questa stagione, abbia già cambiato allenatore sostituendo a fine ottobre Diego Alonso con il portoghese Rui Vitoria. La stella della squadra è Aazzedine Ounahi, una delle rivelazioni dello scorso Mondiale col Marocco, a centrocampo brilla anche il talento dell'ex Sassuolo e Samp Filip Djuricic e del funambolico esterno brasiliano Teté.

Il leader è il portiere e grande ex viola Bartlomiej Dragowski, mentre davanti il riferimento è Fotis Ioannidis, tenuto a riposo nel weekend e tirato a lucido per giovedì. Giovedì sera, allo stadio Spyros Louis, sono previsti almeno 50mila tifosi, per una gara che per il Pana (terzo in campionato a -8 dall'Olympiacos) può raddrizzare la stagione.