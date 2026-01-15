Il nuovo ruolo di Paratici, CorFio: "Sarà capo dell'area tecnica"

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla carica che assumerà Fabio Paratici a Firenze. Ricoprirà un ruolo di primissima responsabilità. Perché è vero, contrariamente a quello che si pensava sarà semplicemente direttore sportivo, ma di fatto l’ex Juve prenderà il controllo dell’area tecnica. Un ruolo dal quale assieme al suo braccio destro Roberto Goretti darà seguito alla rivoluzione iniziata in questo gennaio ma che andrà ben oltre. Strategie, orizzonti, scouting, approccio. L’idea insomma è cambiare il modo di far calcio alla Fiorentina. Di certo c’è che da quando si è capito che la società si sarebbe dotata di un uomo forte l’aria è decisamente cambiata.

Paratici e Goretti infatti hanno dato forza a Vanoli, hanno chiarito ai big che non si sarebbero mossi ma che, allo stesso tempo, certi comportamenti non sarebbero più stati accettati.