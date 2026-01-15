La Roma si defila per Fortini? Gazzetta: "Troppi 20 milioni di euro"

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul gradimento della Roma per Niccolò Fortini della Fiorentina. Da Trigoria si è intensificato il pressing sul classe 2006, che non ritiene soddisfacente la proposta di rinnovo fatta dalla Fiorentina.

Il suo contratto scadrà nel 2027, ma i viola chiedono poco meno di 20 milioni. Una cifra considerata eccessiva dalla Roma. Così nelle ultime ore è spuntata la candidatura di Joaquin Seys del Bruges, anche lui valutato 20 milioni ma con un’esperienza internazionale già consistente nonostante la sua giovane età (20 anni). Un tentativo era stato fatto anche per Jaouen Hadjam dello Young Boys, ma il recente infortunio del franco-algerino ha bloccato sul nascere la trattativa. 