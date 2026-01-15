Priorità alla difesa. La Nazione: "Ritorno di fiamma per Casale"

Oggi alle 08:12
La Nazione scrive che la priorità della Fiorentina sarà la difesa, mentre a centrocampo dipenderà dalle uscite. Là dietro continua la ricerca di un centrale mancino. In questo senso il nome di Diogo Leite è piuttosto ricorrente e fa gola a molti per il contratto in scadenza a giugno con l'Union Berlino.

Altre candidature portano a Bijol, Becao e Coppola, ormai da settimane accostati alla Fiorentina. Attenzione a un possibile ritorno di fiamma per Casale del Bologna, sempre aspettando di capire se i rossoblù si muoveranno per cercare un sostituto di Lucumi. Elementi utili (anche se non tutti mancini) per completare la retroguardia. Viti oggi firmerà con la Sampdoria.