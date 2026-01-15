Priorità alla difesa. La Nazione: "Ritorno di fiamma per Casale"
La Nazione scrive che la priorità della Fiorentina sarà la difesa, mentre a centrocampo dipenderà dalle uscite. Là dietro continua la ricerca di un centrale mancino. In questo senso il nome di Diogo Leite è piuttosto ricorrente e fa gola a molti per il contratto in scadenza a giugno con l'Union Berlino.
Altre candidature portano a Bijol, Becao e Coppola, ormai da settimane accostati alla Fiorentina. Attenzione a un possibile ritorno di fiamma per Casale del Bologna, sempre aspettando di capire se i rossoblù si muoveranno per cercare un sostituto di Lucumi. Elementi utili (anche se non tutti mancini) per completare la retroguardia. Viti oggi firmerà con la Sampdoria.
2 Paratici arriva con un ricco palmares. Era da Allodi che non c’era uno così titolato. Harrison: si tratta a oltranza per chiudere
Lorenzo Di BenedettoParatici, il Tottenham e l'arrivo del dirigente a Firenze: tutto quello che sta succedendo. Il mercato va però avanti a prescindere e sia Harrison che Solomon non sono colpi da "vecchia gestione". Adesso altri 3 colpi in meno di tre settimane
Angelo GiorgettiTre nomi a sorpresa per il salto di qualità: un centrale, un mediano, un esterno alto. Paratici lavora da remoto, ci aspettiamo un mercato imprevisto da club internazionale. Baldanzi, un mezzo mistero
Mario TeneraniVogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei viola
