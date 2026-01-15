La ricerca dell'esterno, Gazzetta: "Occhio ad Asprilla del Girona"

La Gazzetta dello Sport insiste su un nome accostato alla Fiorentina già nelle scorse ore per la fascia. Si tratta di Yaser Asprilla, nuova idea della dirigenza viola dopo che è sfumato Tommaso Baldanzi. Colombiano classe 2003, Asprilla gioca nel Girona con cui ha un contratto di altri quattro anni. L'attacco e il centrocampo sono i due reparti su cui si è concentrata finora la Fiorentina (oltre a Solomon e alla trattativa per Harrison, dall'Atalanta è arrivata la mezzala Marco Brescianini), ma il mercato non si fermerà qui.