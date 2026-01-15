Caccia all'esterno. CorSport: "Piace anche a Daniel Maldini"
FirenzeViola.it
Come riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio la Fiorentina tiene presente altri nomi per la fascia, tra cui Daniel Maldini dell'Atalanta. Il figlio d'arte piace dai tempi di Pradè e tra l'altro è della scuderia di Beppe Riso, lo stesso agente di Brescianini e Baldanzi (anche se quest'ultimo non è arrivato). I viola hanno manifestato il loro interesse con Riso proprio nell'ambito delle due trattative precedenti. Sullo sfondo rimane l'esterno del Napoli, in prestito al Torino, Cyril Ngonge, molto gradito per via delle caratteristiche tecniche. Più defilato Jeremie Boga, che ha chiesto la cessione al Nizza.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
2 Paratici arriva con un ricco palmares. Era da Allodi che non c’era uno così titolato. Harrison: si tratta a oltranza per chiudere
Copertina
Lorenzo Di BenedettoParatici, il Tottenham e l'arrivo del dirigente a Firenze: tutto quello che sta succedendo. Il mercato va però avanti a prescindere e sia Harrison che Solomon non sono colpi da "vecchia gestione". Adesso altri 3 colpi in meno di tre settimane
Angelo GiorgettiTre nomi a sorpresa per il salto di qualità: un centrale, un mediano, un esterno alto. Paratici lavora da remoto, ci aspettiamo un mercato imprevisto da club internazionale. Baldanzi, un mezzo mistero
Mario TeneraniVogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei viola
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com