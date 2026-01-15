Calciomercato Fabbian obiettivo concreto: nuovi approcci col procuratore

La Fiorentina proverà a chiudere un nuovo colpo a centrocampo, probabilmente prima ancora che in difesa. Quest’ultimo è un reparto che richiederà la massima cautela. Tra i nomi più gettonati per la metà campo c’è Giovanni Fabbian del Bologna. Nelle ultime ore la dirigenza viola è tornata a manifestare il suo gradimento con l’agente, che però dovrà prima capire le reali intenzioni dei rossoblù, non ancora convinti di lasciar partire il classe 2003 a gennaio.

La posizione del Bologna.

Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del Bologna, sta riflettendo bene sul futuro di Fabbian. In teoria fa parte di quella categoria di giocatori che possono partire a fronte di una proposta adeguata e soprattutto di un’alternativa già pronta. Nel caso del centrocampista veneto la richiesta è di almeno 15 milioni di euro. Inoltre c’è da considerare la concorrenza della Lazio e gli inglesi del Bournemouth. Ora i felsinei dovranno decidere il da farsi.

Il corteggiamento dei viola.

Da parte sua la Fiorentina continua a chiedere Fabbian dalla scorsa estate. È un profilo che non è mai uscito dai radar della società viola, la quale magari potrebbe inserire una contropartita tecnica per soddisfare le pretese del Bologna. La sensazione è che se ne possa discutere più approfonditamente con la controparte una volta chiuso il colpo Jack Harrison. Quindi nei prossimi giorni sono attesi sviluppi significativi anche sul fronte Giovanni Fabbian.