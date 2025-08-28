Il 'no' di Comuzzo alle lusinghe arabe, CorFio: "Erano pronti 8 milioni annui"
Il Corriere Fiorentino, questa mattina in edicola, torna su Pietro Comuzzo e sulla proposta che gli era stata recapitata dall’Al-Hilal negli ultimi giorni. Un contratto da circa 8 milioni a stagione per un’offerta da 35 milioni più bonus che avrebbero fatto lievitare il prezzo a 40 per la Fiorentina. Il ragazzo, confrontandosi con agente e famiglia, ha deciso di restare a Firenze preferendo concentrarsi sulla crescita tecnica e sull’esperienza piuttosto che sull’aspetto economico.
