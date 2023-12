IL MIGLIORE, Sottil: un gol meraviglioso e un assist

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Solo sufficienze per i giocatori viola dopo il 3-0 contro la Salernitana. Per quasi tutti i quotidiani però il migliore in assoluto della sfida del Franchi è stato Riccardo Sottil. Un gol straordinario per il 2-0 della Fiorentina e l'assist per il definitivo 3-0 di Bonaventura. Questi i voti dei giornali in edicola questa mattina

La Gazzetta dello Sport, 7

Corriere dello Sport, 7,5

Tuttosport, 7,5

Corriere Fiorentino, 7,5

La Nazione, 7,5