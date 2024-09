IL COMMENTO, Viola: tanta bigiotteria ma no diamanti

FirenzeViola.it

All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) è presente un editoriale a firma di Stefano Cappellini che, a proposito delle prime critiche ricevute da Palladino, dice: “C’è una brutta aria su Palladino. Lo spettacolo visto fin qui non può piacere a nessuno e un allenatore sempre il primo responsabile di ciò che succede in campo. Ma addebitare tutte le difficoltà della squadra è prematuro e ingeneroso. E non può diventare l’alibi per cancellare i limiti di un mercato che all’allenatore ha consegnato una rosa migliorata in alcuni punti e peggiorate in altri. Far passare l’idea che il mister abbia in mano un diamante che va solo lucidato è un inganno. Diciamo che ha qualche buona pietra preziosa e tanta bigiotteria, a lui cavarne un gioiello creativo e presentabile”

Sulla difesa: “Ci si può arrovellare quanto si vuole sulla linea di difesa a tre o a quattro, annulla può cancellare l’evidenza che il materiale a disposizione non è eccelso con qualunque linea si decida di schierarlo”

Sul centrocampo: “Qui le cose vanno decisamente meglio ma non possiamo nascondere il fatto che il reparto è stato assemblato recuperando nelle ultime quarantott’ore di mercato giocatori fuori dal progetto tecnico di altre squadre. Diamo a Palladino almeno il tempo di provare a farli funzionare”.