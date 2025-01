IL COMMENTO, Monza gara peggiore che poteva capitare

FirenzeViola.it

Questo il commento di Stefano Cappellini, giornalista firma de La Repubblica, circa il match di campionato contro il Monza che attende la Fiorentina e la necessità per i viola di ritrovare in fretta Gudmundsson: "L'incrocio peggiore che poteva capitare: la partita con l'ultima in classifica. Se vinci, hai fatto il tuo. Ma se non vinci, dopo un punto nelle ultime quattro gare, è un guaio grosso. Diventerebbe una crisetta, e non ne abbiamo nostalgia.

Servirà testa al campo, nonostante le distrazioni di un mercato di nuovo aperto (ha mai chiuso?) e i tanti, troppi dubbi sulle scelte del mercato di prima, quello estivo, che non stanno funzionando. Ovvio che la risposta più attesa è quella del buon Gud. Servono i suoi gol e il suo estro. Non vederlo in campo, dopo la strana storia del malanno alla caviglia in panchina contro il Napoli, sarebbe allarme rosso".