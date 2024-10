IL COMMENTO, Ecco la nuova Fiorentina: così piace a tutti

FirenzeViola.it

"Fiorentina, ora ci siamo" è il titolo del commento di Alberto Polverosi sulle colonne del Corriere dello Sport: si parte dalla partita vinta contro il Milan per analizzare il periodo recente dei viola, in crescita dalla partita contro la Lazio. Ma è soprattutto coi rossoneri che la squadra di Palladino si è rivelata in tutta la sua potenzialità. Scrive Polverosi: "La Fiorentina di domenica sera è piaciuta soprattutto per il carattere, il temperamento e per la capacità di soffrire quando il Milan, poco aggressivo e molto caotico, ha cercato di attaccare. Il 4-2-3-1 iniziale, con Bove più su, sulla sinistra.

Il Franchi ha spinto forte una squadra che rispondeva alla stessa maniera. De Gea, che su Stadio si è preso il titolone in prima pagina “De Genio”, è stato il protagonista, ma stavolta le scelte e i cambi di Palladino oltre alla forma di alcuni giocatori sono stati quasi alla sua altezza. Kean fa paura per quanto corre, si batte, picchia e si fa picchiare senza piagnucolare, lo sbaglio dal dischetto non lo ha condizionato, ha dato battaglia fino alla fine; Adli dei quattro centrocampisti a disposizione di Palladino è il più “verticale” e lo ha fatto vedere ancora una volta (peraltro a segno due volte in quattro giorni); Dodo, ammonito dopo 8’, ha attaccato Leao più di quanto Leao abbia attaccato lui; Bove nel secondo tempo è diventato l’uomo-ovunque; i due difensori centrali hanno retto bene; Gudmundsson è stato alla fine decisivo". Insomma, tutto lascia ben sperare per il futuro.