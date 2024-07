IL COMMENTO, Commisso dice "mafiosa" alla Juve poi...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel suo commento sul Corriere dello Sport - Stadio, Roberto Beccantini tira in ballo il rapporto tra Fiorentina e Juventus soprattutto da quando a Firenze è arrivato Rocco Commisso, andandoci giù piuttosto duro. "Commisso ha sempre dato della “mafiosa” alla Vecchia Peccatrice di Torino. Per le plusvalenze, per i bilanci, per le penalizzazioni. In verità, il boss ha aggredito anche i debiti di Steven Zhang, ex mandarino dell’Inter, e l’artiglieria di Urbano Cairo, padrone del Torino, reo di aver puntato i suoi giornali-cannoni contro le turgide barricate della Viola. Ma la Goeba è la Goeba. […]

Rocco e i suoi fratelli dicono peste e corna dell’acerrima rivale, sbandierando e rimpiangendo, a parità di brogli, la severità delle leggi degli Stati Uniti. Salvo poi correre a offrirle, in occhiali scuri, il meglio dell’harem. A pagamento, naturalmente, ma il “pecunia non olet” non è slogan che li assolva dal furore iconoclasta o ne mitighi il senso di incoerenza che li accompagna".