IACHINI, Vlahovic ricorda Vieri. È pronto per una big

Beppe Iachini, interpellato da Tuttosport in merito ad un possibile dualismo nella Juventus tra Dusan Vlahovic e Paulo Dybala, ha parlato molto dell'attaccante serbo della Fiorentina: "Vlahovic già pronto per un top club come la Juventus? Sì! Ma fatemi aggiungere una cosa: la crescita di questo ragazzo mi piacerebbe condividerla con due colleghi che stimo come Montella e Prandelli. Dusan ha la stoffa, la tecnica, la personalità e la forza da grande squadra. Che poi sia Juventus, Real Madrid o Manchester United non spetta a me dirlo. Dopo Haaland, Dusan è il miglior attaccante classe 2000. Proprio per questo non mi stupirei se lo prendesse la Juve, ma nemmeno se la Fiorentina lo trattenesse: Commisso è molto legato al ragazzo. Queste sono valutazioni da dirigente, non da uomini di campo come me. Però in Dybala e Vlahovic ho visto la stessa fame".

Chi ricorda Vlahovic? "Bobo Vieri".

Milenkovic? "Vale il discorso di Vlahovic. Se Milenkovic gioca su quei livelli a Firenze, è pronto per una big. Ma occhio a sottovalutare le ambizioni della Fiorentina e di Commisso".