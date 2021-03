IACHINI, Prime prove anti Genoa: c’è Pulgar

Beppe Iachini è già concentrato sulla sfida contro il Genoa. Vuole tornare a vincere con la sua Fiorentina e punta a farlo subito, per scacciare via nuvole nere e cattivi pensieri. C’è da tornare a serrare la difesa e da capire, di fatto, come sistemare il centrocampo. Dietro, sui tre candidati a scendere in campo dal primo minuto, si è lavorato anche ieri. Il rientro anticipato di Milenkovic dopo il rosso rimediato col Portogallo, da questo punto di vista, ha portato con sé un piccolo vantaggio. Iachini ripartirà da lui e Pezzella, ma ritroverà anche un Martinez Quarta sempre più al centro delle dinamiche di gioco. Intanto, Amrabat da oggi sarà regolarmente col gruppo. Nel cuore della manovra dovrebbe andare a sistemarsi Pulgar, con l’ex Verona che farà di tutto per ritrovare una maglia da titolare tre settimane dopo l’ultima volta. Castrovilli, che con Iachini in avvio di stagione era diventato la variabile difficile da controllare per tutti gli avversari, in questo modo tornerebbe ad avere licenza di infilarsi tra le linee, magari proprio per avvicinarsi a Ribery candidato a fare da spalla a Dusan Vlahovic.