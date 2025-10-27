I voti dei quotidiani: Kean è uno dei pochi che convince: "Cosa vuoi dire a uno così?"

vedi letture

Il punto (d'oro) c'è, la prestazione un po' meno. All'indomani di Fiorentina-Bologna la prova dei viola non convince nessuno e lo si vede anche dai voti ai protagonisti. Poche sufficienze convinte per i ragazzi di Stefano Pioli. Tra tutti, si salvano David De Gea e Moise Kean, i soliti. Pagelle alla mano, è il centravanti viola, autore della rete del definitivo 2-2 su rigore, a guadagnarsi i giudizi migliori: per la Gazzetta dello Sport Kean è da 7, lotta più di tutti e contro tutti, i tiri finiscono sempre nello specchio e il rigore finale è il giusto premio, scrive la rosea.

Il Corriere dello Sport su Kean (voto 7): cosa vuoi dirgli, ogni pallone che gli capita a tiro lo gioca con grande aggressività, ma stringi stringi non riesce mai a essere pericoloso. Firma su rigore il gol del pareggio.

Moise Kean, le pagelle:

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

La Nazione: 7

Corriere Fiorentino: 7

Tuttomercatoweb.com:6,5

FirenzeViola.it: 6,5