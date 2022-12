VIOLA, Idee chiare: i vari appunti per gennaio

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, come già analizzato da FirenzeViola.it, fa il punto sui vari step che la Fiorentina, a partire dal prossimo calciomercato vorrà compiere. Anche se la campagna acquisti non è ufficialmente partita, in casa gigliata ancora non sembra essere arrivato l'input per dare il via a quelle trattative che andrebbero a rafforzare la rosa e a completare l'organico. Partendo dal più chiacchierato: Sabiri. Per il fantasista della Samp la trattativa sembrerebbe essersi raffreddata, molto vicina ad uno stop definitivo. La distanza economica (5 milioni) tra Fiorentina e Sampdoria, oltre all'esplosione sulla trequarti di Bonaventura e Barak, hanno fatto sì che la dirigenza viola non tentasse l'affondo decisivo. Al momento infatti molte delle speranze in società per risalire la classifica sono riposte nel recupero di Castrovilli, Gonzalez e Sottil.

Altro aspetto da valutare con molta attenzione è il rinnovo di Amrabat. Il mediano, protagonista al Mondiale, rappresenta una delle colonne sulle quali la società è decisa a puntare in vista del futuro e la volontà di Commisso, oltre a far scattare l’opzione fino al 2025 sul suo contratto, è quella di blindare il giocatore dalle offerte che potranno arrivare già a partire da gennaio.