TUTTOSPORT, Virgili: "Ora Sarri si libera. A Firenze..."

Fiorentino e tifoso della Fiorentina, Aurelio Virgili è amico, confidente e confessore prediletto di Maurizio Sarri: "Vuole allenare - rivela a Tuttosport - e si sta liberando dal contratto con la Juventus. Dopo che avrà risolto l'accordo con il club bianconero, Maurizio tornerà in panchina. Lo farà prima di Natale. Dove lo immagino? Io, come tutti i tifosi viola, pur avendo massimo rispetto per Beppe Iachini, ho un sogno: Maurizio a Firenze. Vederlo vincere con la Fiorentina sarebbe il massimo. Chiesa un rimpianto più per Sarri o per lei? Per nessuno dei due".