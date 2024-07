TUTTOSPORT, Viola, piace sempre Retegui. Lavoro per Colpani

FirenzeViola.it

Tuttosport, nelle sue pagine odierne, tratta anche il mercato della Fiorentina e scrive come i viola siano ancora interessati a Mateo Retegui, centravanti sondato in queste ultime ore da Juventus e Roma che qualora affondassero il colpo, potrebbero spingere il Genoa a fiondarsi su Nzola. Mentre il tema più importante in orbita viola rimane Andrea Colpani: la società di Commisso lavora al prestito con obbligo di riscatto - si legge - per un'operazione da 16-18 milioni complessivi e contratto quinquennale da 2 milioni all’anno, ma l'intesa non è ancora stata trovata.