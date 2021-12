TUTTOSPORT, Viola, niente cali: è il diktat di Italiano

Altro focus su Vincenzo Italiano (e sulle 44 candeline che spegne oggi il tecnico viola) sulle pagine odierne di Tuttosport: come riporta il quotidiano, domani allo stadio Franchi arriva l’ex Ribery che vivrà la sua sfida a distanza con Nico Gonzalez, attuale titolare di quel settore del campo. Firenze però guarda già perfino avanti e lo fa con Ikoné, classe ‘98, giocatore del Lille con cui c’è una trattativa molto ben avviata. Intanto però Vincenzo Italiano, che oggi festeggia i suoi 44 anni, non vuole porre limiti alla sua Fiorentina e prima di tutto non vuole perdere l’attuale quinto posto in classifica che sta facendo sognare un piazzamento europeo. Il presente però si chiama campionato, in particolare Salernitana, e Italiano non vuole abbassare la guardia o avere distrazioni di alcun tipo. Oggi festeggia il suo compleanno con un ottimo posto in classifica e una stima altissima da parte di tutta la città. Come grande regalo chiederà ai suoi giocatori di vincere domani pomeriggio contro la squadra di Ribery che torna al Franchi per la prima volta da avversario e vorrà dare il massimo.