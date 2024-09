TUTTOSPORT, Viola fragile: Palladino sotto pressione

FirenzeViola.it

Non è sotto processo, ma sotto pressione sì. D'altronde i risultati di Raffaele Palladino parlano chiaro, è un inizio di stagione ben al di sotto delle sue aspettative, della società (che ha investito sul mercato 120 milioni, 70 per gli acquisti, 50 fra diritti e obblighi) e delle ambizioni della piazza: 4 partite di campionato, 0 vittorie, appena tre punti frutto di altrettanti pareggi con Parma, Venezia e Monza e la sconfitta dell'altro ieri a Bergamo per 3-2 con l'Atalanta contro cui la Fiorentina s'è fatta rimontare due volte. Con l'Atalanta Palladino ha cambiato infoltendo la mediana ma la Fiorentina malgrado un approccio incoraggiante e uno scatenato Kean, la nota più lieta - già 5 reti fra club e Nazionale - è durata solo 44' prima di sciogliersi tecnicamente, tatticamente, mentalmente davanti a Lookman e compagni.

Una fragilità così evidente da far scattare l'allarme. Lo riporta Tuttosport.