TUTTOSPORT, Rientrano i fedelissimi, a partire da Igor

Questa sera a Enschede contro il Twente la Fiorentina si gioca una bella fetta di stagione. Come ribadito ieri da Vincenzo Italiano, non basterà aggrapparsi al risultato dell’andata per passare il turno, motivo per cui vuole tutti sugli attenti. Dopo il match di Empoli, dove il tecnico stravolse la squadra, stavolta si apprestano a tornare i “fedelissimi”. A cominciare da Igor, ristabilito e disponibile. Grande recupero per la Fiorentina, come detto anche ieri da Italiano: “Lui è un valore aggiunto per noi”. Inoltre, verrà rilanciato Amrabat in cabina di regia e Gonzalez e Sottil in attacco. Questo riporta Tuttosport.