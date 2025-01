TUTTOSPORT, Palladino si aggrappa al risveglio di Kean

FirenzeViola.it

"Palladino si aggrappa al risveglio di Kean", il titolo scelto oggi da Tuttosport a proposito della Fiorentina. Il quotidiano torinese scrive che Palladino, atteso domenica da una sfida tanto importante quanto delicata, può far svoltare o sancire definitivamente la crisi, e per avere buone notizie necessita fortemente del suo attaccante titolare. Gol in Nazionale, gol con la Fiorentina: è il chiodo fisso di Moise che ancora insegue il primo centro del 2025. Ci riuscirà domenica? Scontato che farà di tutto per realizzarlo nello stadio di casa dove finora è andato a segno in campionato 7 volte, tra cui la doppietta alla Roma e la tripletta, la prima in carriera, al Verona), puntando a portare in dote una vittoria che serve come il pane al proprio allenatore e alla propria squadra.

L’ultimo che Kean ha fatto al Franchi, il 23 dicembre con l’Udinese, non bastò a evitare il primo ko casalingo. Mentre l’ultimissimo risale al 29 dicembre a Torino contro la Juve, match terminato 2-2. Da buon ex il centravanti viola in campo non esultò, stavolta però non vede l’ora. Perché domenica c’è moltissimo in ballo. E poi perché gli manca ormai poco per un obiettivo personale, appena 2 reti per arrivare a quota 13 ed eguagliare così il proprio record di marcature nella stessa stagione, nei maggiori 5 campionati europei, stabilito giovanissimo nel 2020/21 con il Paris Saint Germain.