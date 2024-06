TUTTOSPORT, Palladino ambizioso: telefona al gruppo

L’ambizione del neo tecnico viola Raffaele Palladino è "provare a fare qualcosa di storico in una piazza appassionata e in un club tanto glorioso: c’è tutto per riuscirci. Per me essere qui è un sogno", le sue parole nella conferenza di ieri. Non trema pensando al debutto in Europa («Già mi emoziono») o all’eredità lasciata dal predecessore, 3 finali fra Coppa Italia e Conference League e altrettanti piazzamenti europei in tre anni.

Dal Monza potrebbe arrivare qualcuno? "Nessuna richiesta", taglia corto Palladino che nel frattempo, tolto Ikoné vicino a due club del Qatar (Al Duhail o Al Arabi: la Fiorentina vuole almeno 10 milioni), ha parlato con tutti i giocatori. Contratto al 2026 a 1,5 milioni a stagione, Palladino ha fissato il raduno l’8 luglio al Viola Park: con lui uno staff di 9 persone. A riportarlo è Tuttosport.