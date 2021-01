TUTTOSPORT, La Viola subisce e soffre. Ribery va k.o.

Secondo l'analisi di Tuttosport ieri si è vista una Lazio cinica e capace di soffrire come ai vecchi tempi, contrapposta a una Fiorentina che dietro ha subito troppo e che ha sofferto a segnare su azione. Senza contare il ko di Ribery al 38', proprio quando il francese sembrava aver ripreso i giri giusti. Il primo gol è stato insaccato dal laziale Caicedo, con tanto di baciamaglia che ha suonato come una dichiarazione d'amore ai biancocelesti nella partita in cui l'avversario era quella Viola che sta facendo di tutto per convincere Lotito a cedere l'ecuadoriano. Si lecca le ferite Prandelli, la classifica è penalizzante, ma il tecnico si è detto contento.