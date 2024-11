TUTTOSPORT, La Viola e la povere magica da sprigionare

Magia è una parola che Raffaele Palladino sta nominando sempre più di frequente in questo periodo. E non c’è da sorprendersi visto che la sua Fiorentina ha spiccato il volo: 7 vittorie di fila fra campionato e Conference League e una classifica che fa sognare. Come evidenzia questa mattina Tuttosport, anche stasera nella casa dell’Apoel il tecnico viola e i suoi giocatori cercheranno di sprigionare la polverina magica che li sta trascinando da quasi due mesi.

Questa è la terza trasferta consecutiva per la Fiorentina: ha vinto le ultime due a Genova e a Torino, ma se si aggiungono anche quelle di Lecce e di San Gallo in Coppa i successi diventano quattro. Una striscia che Palladino vuole a tutti i costi allungare. Perché conquistare i tre punti anche stasera vorrebbe dire non solo conquistare il 10° successo stagionale in 16 gare, appunto l’8° di fila, ma anche restare a punteggio pieno in Conference dopo i primi tre turni e dunque garantirsi quasi sicuramente la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta