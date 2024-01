TUTTOSPORT, Juve-Bonaventura: dettagli e retroscena

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nelle ultime ore ha destato parecchio scalpore la notizia di un possibile interessamento della Juventus per Giacomo Bonaventura, uno dei simboli dell'attuale Fiorentina. Ma cosa c'è di vero su un'operazione che avrebbe dell'incredibile? Tuttosport fa il punto della situazione: il club bianconero cerca un colpo last-minute in un mercato votato all'austerity. Allegri ha chiesto un centrocampista offensivo potenzialmente già pronto e allora Giuntoli ha sondato il terreno per il centrocampista in scadenza a giugno prossimo, riscontrando però il muro della Fiorentina.

Scrive il quotidiano torinese sul tentativo della Juventus e la conseguente risposta viola: "porta chiusa, anche in questo caso, con il club viola che non ha espresso nemmeno una richiesta economica, ritenendo l’esperta mezzala una pedina troppo importante. Capitolo archiviato? (...) Un piccolo spiraglio risulterebbe ancora aperto. Non è un mistero la fede bianconera del ragazzo da giovane ed è legittimo che “Jack” valuti la chiamata bianconera come l’ultima, grande, occasione della carriera".