TUTTOSPORT, Italiano va contro la maledizione Lazio

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come sottolinea questa mattina Tuttosport, adesso a Vincenzo Italiano non resta che sfatare l'ultimo tabù: la Lazio che fra tutte le big è quella che il tecnico siciliano non è riuscito ancora a battere: l'ha affrontata sei volte raccogliendo appena un punto, il 29 gennaio all'Olimpico, grazie a Nico Gonzalez che rimontò il gol di Casale. Per il resto sono state solo sconfitte, in casa e fuori, anche pesanti come l'ultimo 4-0 subito al Franchi nella passata stagione. La voglia dunque di cancellare questo zero è tanta anche perché c'è da ripartire in campionato dopo il passo falso interno con l'Empoli e perché questa è una partita che conta molto per la classifica, il prestigio, l'autostima.

Inoltre apre la settimana che porterà alla sfida più attesa, contro la Juventus. Veri esami-verità per questa Fiorentina che punta a consolidarsi sempre più nelle zone alte.