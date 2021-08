TUTTOSPORT, Gonzalez piace subito: l'ACF cresce

Come riporta Tuttosport, se il weekend di amichevoli per la Fiorentina ha visto assenza di gol (fatti e subiti), Vincenzo Italiano può consolarsi per tre motivi. Il primo: dal clan viola trapelano segnali di ottimismo sulla permanenza di Vlahovic; il secondo: Nico Gonzalez ieri alla prima uscita è risultato il migliore; il terzo: in questo pre-campionato la difesa anche se destinata a essere rivoluzionata è stata trafitta una volta in 6 partite. In particolare l'esterno argentino Gonzalez in poco più di settanta minuti ha colpito un palo, segnato un gol poi annullato per fuorigioco, fatto qualche strappo sulla fascia e alcuni affondi potenti.