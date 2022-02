TUTTOSPORT, Firenze è già pazza di Piatek

La Fiorentina sembra aver dimenticato velocemente Dusan Vlahovic e si prepara a rincontrare il serbo fra diciotto giorni con un nuovo bomber. Lo scrive Tuttosport, che spiega come in casa viola l'attesa è tutta per il 2 marzo, giorno in cui è in programma la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus e occasione in cui l'ex centravanti di Italiano tornerà a Firenze. Ad aspettarlo un clima certamente infuocato ed un sostituto che proverà a non farlo rimpiangere. L'inizio è incoraggiante: Krzysztof Piatek ha già segnato 3 reti in 219 minuti, una ogni 73'. Tutti i gol sono arrivati in Coppa Italia ed il nuovo centravanti viola si è confermato in questo bomber di Coppa (12 centri in 9 partite in Coppa Italia per lui).

Piatek sembra essersi integrato al meglio coi compagni e godersi questa nuova avventura anche fuori dal campo, come dimostra il giro turistico fatto ieri in centro città. I tifosi lo hanno già eletto idolo e sui social stanno riproponendo in tutti i modi la sua iconica esultanza da pistolero. A Firenze è scoppiata la Piatek-mania.