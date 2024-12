TUTTOSPORT, Fiorentina, solo 45'. Ribaltone Udinese

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Ieri sera, la Fiorentina voleva restare in scia alle rivali tutte vittoriose nell’ultimo turno e chiudere il 2024 col botto davanti ai propri tifosi, fra i quali uno speciale, Edoardo Bove. E invece, i viola incappano nella seconda sconfitta di fila, la prima interna in campionato (non accadeva da marzo, col Milan, 19 gare fa). Tuttosport, oggi in edicola, commenta la gara con un articolo intitolato: "Fiorentina, solo 45'. Ribaltone Udinese".

Il quotidiano torinese scrive che la squadra di Palladino appare meno brillante e leggera di quella degli 8 successi di fila. Servirà intervenire a gennaio per colmare l’assenza (pesante) di Bove e fornire qualche alternativa a iniziare dal centrocampo. L'Udinese, dopo un deludente primo tempo, rimonta con Lucca e Thauvin e strappa il sorriso al suo allenatore, reduce da due sconfitte consecutive e dall’uscita dalla Coppa Italia.