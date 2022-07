TIRRENO, Quarta vuole riprendersi viola e Nazionale

Lucas Martinez Quarta si rimette in gioco per recuperare il terreno perso. Come riportato da Il Tirreno, con la cessione sempre più probabile di Nikola Milenkovic, l'argentino proverà a riprendersi il posto che diventerà presto libero. La Fiorentina andrà a caccia del sostituto e lo farà puntando discretamente in alto per garantire un altro centrale di livello a Italiano, sempre ricordando che con ogni probabilità i viola saranno quest'anno impegnati su tre fronti e quindi costretti a fatiche maggiori degli scorsi anni. Per i dirigenti l'acquisto di un nuovo difensore non è comunque in cima alle cose da fare e quindi a Moena l'ex River potrà giocarsi ancor di più le sue carte. L'obiettivo non è solo quello di riconquistarsi la Fiorentina, ma anche l'Argentina in vista del Mondiale in Qatar.