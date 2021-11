STADIO, Immortalità vs perfezione: una sfida epica

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio presenta la sfida di questo pomeriggio tra Juventus e Fiorentina grazie alle parole in conferenza stampa del tecnico dei viola Vincenzo Italiano, che per definite i bianconeri non usa mezzi termini: quella di oggi sarà una sfida tra immortalità e perfezione. I toni usati da tecnico, per chi li ha recepiti, appaiono quasi epici. Anche perché la sfida di Torino per i colori viola di banale non ha assolutamente niente, semmai di grandioso. Con grande tranquillità e voce ferma, l’allenatore spiega: «La Juve è una squadra che non muore mai, ha qualità esagerate e noi dovremo essere praticamente perfetti. Loro hanno giocatori veloci, tecnici e hanno ritrovato fiducia dopo la vittoria in Champions. Per noi sarà un esame difficile».