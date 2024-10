SECOLO XIX, Balotelli è in città, ma Zangrillo non lo sa

FirenzeViola.it

"Balotelli è in città, ma Zangrillo non lo sa". Tra i vari titoli presenti oggi in prima pagina su Il Secolo XIX, c'è anche quello citato in precedenza sul nuovo attaccante del Genoa. Il presidente della società ligure, infatti, non ha partecipato al primo evento con Super Mario, tant'è che Zangrillo ha dichiarato: "Nessuno mi ha avvertito". Fatto curioso, vista l'importanza di tale arrivo in casa rossoblù. A Balotelli, continua il quotidiano, si chiede di tirare su la squadra a suon di gol, magari già dalla partita di domani contro la Fiorentina di mister Palladino.