ROCK&GOL, Da Jovic-gol ai cross di Joe: felicità viola

La felicità sta a Moena, scrive il giornalista Benedetto Ferrara nella sua consueta rubrica ironica "Rock&Gol". Ecco una delle parti più particolari del suo articolo odierno: "Lo scouting della Fiorentina ha scovato un esterno dal cross sublime. La segnalazione è arrivata a Burdisso, il filmato è stato girato a Pradè che ha sottoposto il video del cross di interno a Vincenzo Italiano, che però ha placato l’entusiasmo del suo dirigente. «Ma questo è il campo di Moena. Ma questo è Joe Barone». [...] E comunque a Moena tutto procede alla grande. L’entusiasmo è tanto, la curiosità anche. Jovic, coi quattro gol al Real (Vicenza) si è conquistato le prime pagine. Poi ha dichiarato: «Voglio segnare più di trenta gol». Applausi. Certo, dovrà vincere la concorrenza di Kokogol, che sta scaldando i motori, se non li ha già fusi. Poi c’è Cabral, che dovrà riuscire a contendersi la maglia con Jovic, operazione non facile, tanto che qualcuno non si è sottratto dal sottolineare come il brasiliano abbia giocato un tempo senza buttarla dentro e il suo competitor, entrato in campo, abbia messo giù un poker".

E sullo stadio invece il passaggio è il seguente: "In attesa di altri affari di mercato e di nuove sfide per sognare in grande, in città torna di attualità il tema stadio, perché il problema resta aperto: dove giocherà la Fiorentina durante i lavori della Nardella Arena? Si parla di Empoli. Precisamente di smontare il simpatico stadio preso all’ikea con una chiave del dieci e rimontarlo alle Cascine. Altrimenti c’è il piazzale dell’Osmannoro che se metti quattro borse per fare le porte potrebbe andare bene e magari vendi i diritti in Cina. Il Gualandi resta una opzione, ma in corsa c’è anche il mega terreno opzionato da Commisso a Campi".