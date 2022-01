REPUBBLICA, Viola, ora le conferme: conta la testa

La parola d’ordine è confermarsi: come sottolinea questa mattina La Repubblica (ed. Firenze), il girone d’andata ha restituito una Fiorentina propositiva, brillante, con idee di gioco chiare ed evidenti sia in casa che in trasferta. I viola, prima degli ultimi due pareggi di fila contro Sassuolo e Verona, erano reduci da quattro vittorie tra campionato e Coppa Italia. Se da una parte Italiano vorrà ripetere quanto fatto vedere nella prima parte di stagione, è chiaro che molto passerà anche dal concetto di continuità. Non solo nelle idee e nella filosofia ma anche e soprattutto dal punto di vista dei risultati. La lotta per l’Europa adesso entrerà nel vivo e ogni passo avvicinerà le squadre coinvolte alla mèta. Subentreranno altri fattori, comuni alle concorrenti, specie a livello mentale. Come se la Fiorentina dovesse gestire due partite alla volta: quella sul campo e quella in parallelo di chi corre insieme a lei. Sarà fondamentale riuscire a non perdere mai il controllo di ciò che si può gestire, come l’approccio a ogni gara e la mentalità di ogni singolo giocatore: chi sarà titolare, chi entrerà in corsa, chi dovrà lasciare il posto per motivi fisici o tattici.