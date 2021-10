REPUBBLICA, Viola, adesso il Franchi torni fortino

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla dell’esigenza da parte della Fiorentina di rendere di nuovo lo stadio Franchi un vero fortino, dopo l'inizio altalenante di questa stagione. Come spiega il quotidiano, è una Viola a due volti quella vista fin qui. Brillante e con un ritmo da grande squadra in trasferta, da ultime posizioni in classifica quando invece gioca in casa. È bene chiarire come i viola abbiano incontrato al Franchi in questo inizio di stagione due squadre al top come Inter e Napoli e abbiano invece vinto contro il Torino ma è in casa che Italiano dovrà cercare di ripristinare quella che per la Fiorentina è sempre stata una garanzia: un campo difficile per tutti. Che da domani avrà un alleato in più: si va verso il tutto esaurito in periodo di emergenza Coronavirus: ovvero intorno ai 30 mila spettatori (capienza al 75%). Merito dei mini abbonamenti che con ieri sera, ultimo giorno disponibile per sottoscriverli, hanno superato quota 10 mila.