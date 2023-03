REPUBBLICA, Tra balletti e sorrisi: ecco il vero Dodò

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

In maglia viola l’inizio non è stato facile: alcune prestazioni sotto ritmo, qualche critica di troppo. E un lavoro incessante, prezioso e quasi nell’oscurità da parte di Vincenzo Italiano e del suo staff per ristabilire la condizione fisica e anche quella mentale di un giocatore che se al 100% può risultare un top capace di accendere i riflettori di club ai vertici in Europa. L'edizione odierna de La Repubblica parla proprio di uno degli acquisti più onerosi della campagna acquisti estiva: Dodò. Il brasiliano è un laterale offensivo con licenza di spingere, di creare, di mettere cross e di interrompere le ripartenze avversarie. Esplosivo sulla sua corsia di competenza, tecnicamente abile e rapido, continuo e capace di sprint superiori ai 33 km/h. Insomma, il giocatore ideale per il sistema di gioco viola e per il mister. Dopo alcune settimane complicate, Dodò ha ritrovato smalto e sorriso. Due assist, l’86% di passaggi riusciti rispetto a quelli tentati, ben 81 duelli vinti in campionato, 15 di questi aerei. E poi 18 passaggi chiave, segno di come il brasiliano sappia abbinare doti spiccatamente offensive a quelle di ripiegamento in zona difensiva. Oltre a ciò l'ex Shaktar è entrato nel cuore dei tifosi viola attraverso i social, dove sono celebri le sue esultanze dopo i gol dei compagni: che sia Cabral o Jovic, Gonzalez o Barak. Il brasiliano esulta, festeggia con balletti classicamente sudamericani che contagiano il gruppo e restituiscono un pizzico di leggerezza all’interno di un gruppo che adesso gioca con maggiore consapevolezza. L’attesa è stata ripagata con le prestazioni e la continuità nel rendimento.