REPUBBLICA, L'ottavo posto passa dalla sentenza Uefa

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) si sofferma sulla sfida di questa sera tra Sassuolo e Fiorentina. Non ci sarà la contemporaneità con la gara del Torino, impegnato domani sera in casa contro l’Inter, e soprattutto i viola dovranno attendere anche la sentenza Uefa che dovrà esprimersi sulla situazione della Juventus. È probabile, infatti, che ai bianconeri venga imposto lo stop di un anno dalle competizioni europee, con l’ottavo posto che a quel punto diventerebbe decisivo per approdare quantomeno ai playoff di Conference League. Ma la testa inevitabilmente va a Praga, con Italiano che sfrutterà l'esperienza della finale di Roma per portare a casa la vittoria.