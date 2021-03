REPUBBLICA, Callejon, via all'operazione rilancio

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla questa mattina di Josè Maria Callejon e di una possibile "operazione recupero" legata allo spagnolo che potrebbe rivelarsi decisiva in queste ultime giornate di campionato per la conquista della salvezza matematica da parte della Fiorentina. «Chiesa? Io sono Josè Callejon». Fu questa la frase con la quale si presentò ai giornalisti lo spagnolo, proprio nelle ore in cui Federico Chiesa stava firmando con la Juventus. L'ex Napoli si presentò con l’orgoglio di chi non aveva certo bisogno di esporre un biglietto da visita che recasse il suo nome, cognome e caratteristiche tecniche. Callejon piaceva a Iachini che aveva in mente di farlo giocare largo nel tridente offensivo oppure in coppia con una punta per sfruttare le sue doti di inserimento e nell’uno contro uno. Eppure, di fatto, quel progetto tecnico è tramontato poco dopo l’arrivo dello spagnolo e l’arrivo di Prandelli in panchina non ha sortito alcun effetto. Nel frattempo Callejon continua ad allenarsi: massima professionalità, mai un messaggio polemico o non in linea con la causa della Fiorentina che in questo momento ha bisogno soltanto di concentrazione, unità d’intenti, tanto cuore.