REPUBBLICA, Allievo contro maestro: DV9 sfida FR7

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) è possibile leggere stamani un focus relativo alla prima partita da ex di Franck Ribery, che domani si presenterà al Frachi da avversario con la Salernitana e lo farà con l'intento anche di sfidare a distanza quello che fino a pochi mesi fa era stato il suo allievo, ovvero Dusan Vlahovic. Sorrideranno, si abbracceranno a lungo ma poi, una volta fischiato l'inizio della partita, non si faranno sconti i due giocatori che vanno a caccia di punti preziosi per le rispettive squadre: il serbo insegue il gol numero 14 della sua già fin qui incredibile stagione (che per adesso lo ha portato in testa alla classifica cannonieri della Serie A) mentre FR7 va a caccia della sua prima gioia in campionato e spera di trovarla contro la sua ex squadra che a suo tempo ha scelto - con tanti rammarichi del francese - di non rinnovargli la fiducia.