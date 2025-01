REP. FIRENZE, Rosa da sfoltire. Christensen in partenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Kayode, Biraghi, ma non solo. Sono giorni in cui la Fiorentina valuta anche le uscite. Una è quella di Oliver Christensen, portiere classe '99, di fatto diventato la quarta scelta alle spalle di De Gea, Terracciano e Martinelli. Il danese è corteggiato dal Paderborn, squadra di Serie B tedesca in lotta per la promozione in Bundes.

Solo dieci le presenze di Christensen in viola. Che, come scrive la Repubblica - edizione Firenze -, non sarà l'unica partenza. C'è stata quella di Quarta, ma in uscita ci potrebbero essere anche Kouame e Ikone. I due attaccanti sono cedibili, servono però offerte (per Kouame, scrive la Repubblica, ci sono timidi interessi di Cagliari e Torino).