REP. FI., Quante sfide impossibili per i viola in Qatar

Come già analizzato da FirenzeViola.it, l'edizione odierna de La Repubblica Firenze, fa un quadro generale sugli impegni dei giocatori della Fiorentina impegnati nel Mondiale in Qatar. Molti di questi saranno quasi impossibili ma allo stesso tempo molto affascinanti. Si parte con la Polonia (nel girone anche con l'Argentina) di Zurkowski che affronterà oggi (ore 17) il Messico con l’obiettivo di sfruttare al massimo quel fenomeno di Lewandowski in attacco. Domani poi sarà una giornata indimenticabile per Sofyan Amrabat che scenderà in campo contro la Croazia. Il Marocco del ct Regragui ha tutte le carte in regola per potersi giocare l’accesso agli ottavi di finale in un girone comunque assai difficile con Belgio, Croazia e Canada. Giovedì, ore 20, toccherà alla Serbia contro il Brasile di Neymar. La Fiorentina sarà rappresentata da Milenkovic in difesa e da Jovic in attacco, quest'ultimo momentaneamente in ballottaggio con Mitrovic per una maglia dal 1'.